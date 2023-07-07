Социальный центр появится в Городце Общество

Социальный центр появится в Городце, сообщили в инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области



Здание будет двухэтажным.

На первом этаже разместят большой и малый залы, библиотеку, гримерные, реставрационную и административные помещения. Второй этаж предусмотрен под расположение зоны звонаря, хореографического зала, кабинетов, студий. Оба этажа свяжут между собой два лифта.



Новый объект на ул. Шмагрина будет построен по госпрограмме комплексного развития сельских территорий.

По этой же программе в Городце сейчас продолжается строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне "Галанино".

"В августе 2023 года проведем первую проверку детсада", - заявили в инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что православный детсад откроется в Ленинском районе Нижнего Новгорода в 2024 году. Об этом заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с главными редакторами и руководителями нижегородских СМИ,

На сегодняшний день в регионе открыты 12 из 27 православных гимназий, которые работают в субъектах ПФО. В Нижнем Новгороде функционирует пять православных гимназий и один детский сад.

В планах Владыки увеличение количества православных детских садов. "Необходимо, чтобы православные детские сады и гимназии были во всех районах Нижнего Новгороде", - добавил митрополит Нижегородский и Арзамасский, подчеркнув, что в планах также открытие гимназий в Кстове, Балахне и Богородске.