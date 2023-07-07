Финансирование медицинской реабилитации по ОМС в Нижегородской области вырастет в 2 раза Общество

В Нижегородской области планируется в 2 раза увеличить финансирование восстановительного лечения и адаптации по ОМС. Таким образом, уже в 2023 году оно составит 1,1 млрд рублей, сообщили в территориальном фонде ОМС по региону.

По словам директора нижегородского ТФОМС Светланы Ермоловой, более 700 млн будет выделено на реабилитацию в условиях круглосуточного стационара, а ещё свыше 416 млн направят на финансирование реабилитации в амбулаторном звене и дневном стационаре (в поликлиниках и на дому).

Согласно информации, в прошлом году реабилитацию и восстановительное лечение прошли более 20 тысяч взрослых и 1 тысяча маленьких нижегородцев.

Медицинскую реабилитацию назначают разным пациентам - например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы, травмами, а также после COVID-19. В курс входят психотерапия, активная и пассивная кинезотерапия, медикаментозная терапия, различные виды физиотерапевтических воздействий с использованием специализированной аппаратуры, лечебная гимнастика.

Медреабилитацию можно пройти более чем в 50 медицинских организациях региона, причём их количество увеличивается.

Так, во вновь открытом отделении медицинской реабилитации ЦГБ Арзамаса в этом году восстановительное лечение получили более 150 пациентов из Арзамасского, Ардатовского, Вадского, Шатковского, Перевозского и Первомайского районов.

Главврач ЦГБ Арзамаса Олег Курахтанов рассказал, что отделение оснащено новейшим оборудованием, в том числе для восстановления мелкой моторики и движений рук, реабилитации голеностопного сустава, коррекции нарушений равновесия. Упражнения сопровождаются видео- и аудиоэффектами, которые стимулируют нейрокогнитивное восстановление.

Стоит отметить, что направление на медицинскую реабилитацию выдают врач невролог, терапевт или врач общей практики медорганизации по месту жительства.

Ранее сообщалось, что почти 14 тысяч операций планируется провести в Нижегородской области по ОМС в 2023 году.