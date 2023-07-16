Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде Культура и отдых

15 июля 1923 года - был выполнен первый регулярный пассажирский авиарейс, соединивший Нижний Новгород и Москву. Он был приурочен к открытию Нижегородской ярмарки. Открытие первой регулярной пассажирской линии стало толчком к дальнейшему развитию всей гражданской авиации страны.

В честь юбилейной даты нижегородский аэропорт им. Чкалова организовал праздничные мероприятия для пассажиров и жителей Нижнего Новгорода. Так, утром в аэропорту встречали спецрейс "Аэрофлота", приуроченный к 100-летнему юбилею авиакомпании, который обслуживали бортпроводники в ретроуниформе. Также в аэропорту прошла церемония гашения почтовых карточек, изданных к юбилейной дате.

Праздничные мероприятия прошли и на Нижегородской ярмарке: там состоялось дефиле стюардесс в ретрокостюмах, выставка об авиации и Фестиваль исторической реконструкции.

Кульминацией праздника стало масштабное авиашоу от лучших пилотов России: пилотажной группа "Русь" на пяти самолетах Л-39, многократной абсолютной чемпионки мира в авиационном спорте Светланы Капаниной на самолёте EXTRA 330LX, а также учебно-боевой самолет Як-130, сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-29УБ Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" и Як-52 нижегородского аэроклуба им. П.И.Баранова.

Фото: Кирилл Мартынов, Кира Мишина, Владимир Яшин, пресс-служба Нижегородской ярмарки