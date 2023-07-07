Нижегородцы и гости города 15 июля смогли увидеть выступления лучших пилотов России Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА Время Н

В Нижнем Новгороде состоялись праздничные мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса



15 июля 2023 года исполнилось 100 лет первому регулярному пассажирскому рейсу. В честь юбилея в Нижнем Новгороде прошли праздничные мероприятия.



Организаторами выступили международный аэропорт Нижнего Новгорода "Чкалов", Нижегородская ярмарка и авиакомпания "Аэрофлот" при поддержке правительства Нижегородской области.



Значимость этой даты отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



"Столетие работы регулярной гражданской авиации - важная дата для всей страны. В 1923 году первый рейс связал Москву с Нижним Новгородом. В течение XX века советская авиаотрасль набирала обороты и стала одной из лучших в мире. Важно помнить, с чего начиналась эта страница нашей истории, сохранить для потомков имена энтузиастов. Сейчас авиаперевозки играют огромную роль, при этом в связи с внешними вызовами усиливается и роль отечественных решений. Поздравляю с юбилеем всех, кто работает в отрасли!" - сказал Глеб Никитин.



По информации пресс-службы нижегородского правительства, сегодня в Нижнем Новгороде состоялось масштабное авиашоу, в ходе которого жители и гости города смогли увидеть выступления лучших пилотов России. По приглашению аэропорта "Чкалов" для участия в шоу в Нижний Новгород прибыла пилотажная группа "Русь", которая выступила на пяти самолетах Л-39. Свое мастерство продемонстрировала Светлана Капанина – выдающийся пилот мировой спортивной авиации, многократная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, обладатель всех высших титулов в мировом авиационном спорте. Заслуженный мастер спорта России выполнила показательный полет на двухместном пилотажно-тренировочном самолете EXTRA 330LX.



"Хочу поздравить всех нижегородцев и россиян со 100-летием первого гражданского рейса, который был совершен из Москвы именно в Нижний. У вас красивый город и прекрасная набережная! Конечно, хочется сегодня, в этот особенный день, показать нижегородцам и гостям города всю красоту неба. Передала свой "фирменный привет от Светланы Капаниной", находясь за штурвалом самолета. В этом году у меня еще и профессиональный юбилей - 35 лет, как я связала свою жизнь с небом", - рассказала Светлана Капанина.



В авиашоу приняли участие учебно-боевой самолет Як-130, сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-29УБ Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" и Як-52 нижегородского аэроклуба им. П.И. Баранова. Авиашоу завершилось полетом парашютистов от ДОСААФ России.



А утром в аэропорту встречали специальный рейс "Аэрофлота", приуроченный к 100-летнему юбилею авиакомпании. Его обслуживали бортпроводники в ретроуниформе, воссозданной по историческим образцам, пассажиры рейса получили памятный сертификат, коллекционный значок и сладкое угощение. Гости и пассажиры аэропорта могли сфотографироваться со стюардессами в ретроформе и отправить прямо из терминала юбилейную открытку.



Еще одним знаменательным событием стало гашение в аэропорту специальной почтовой продукции, изданной «Почтой России» к юбилейной дате. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, исполнительный директор аэропорта "Чкалов" Эдуард Кошенсков, директор УФПС Нижегородской области АО "Почта России" Павел Сергеев, заместитель генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Илья Перфильев, многократная абсолютная чемпионка мира по самолётному спорту Светлана Капанина.



"Ежегодно аэропорт в Нижнем Новгороде принимает до полутора миллиона пассажиров. Для нас очень важно, чтобы качество предоставляемых услуг здесь было на высочайшем уровне. Мы гордимся, что сегодня аэропорт носит имя нашего прославленного земляка Валерия Павловича Чкалова. И Нижний Новгород по праву называют Родиной российской гражданской авиации", - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.



В рамках исторической экспозиции в аэропорту открылась специальная фотовыставка. В нее вошли уникальные архивные материалы ТАСС. В экспозиции представлены редкие кадры, сделанные в начале прошлого века. Это фотопортреты Петра Нестерова, Валерия Чкалова, Марины Расковой, Полины Осипенко, Валентины Гризодубовой и других героев отечественной авиации. На фотографиях запечатлены встречи пилотов после рекордных беспосадочных перелетов и их легендарные самолеты - такие как АНТ-9, АНТ-25 и ДБ-2Б "Родина". Выставка расположена на втором этаже терминала в зале ожидания и доступна всем пассажирам и гостям аэропорта.



"Нижний Новгород имеет особое значение для истории отечественной авиации. Отсюда вышли многие первопроходцы, имена которых хорошо известны даже тем, кто далек от нашей отрасли, такие как Петр Нестеров и Валерий Чкалов. Здесь расположены авиастроительные предприятия. И именно в наш город был совершен первый в истории страны регулярный пассажирский рейс. Поэтому сегодняшняя дата – это праздник не только для работников авиаотрасли. Это праздник всех жителей нашего города", - отметил исполнительный директор аэропорта "Чкалов" Эдуард Кошенсков.



Праздничные мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса сегодня проходят и на Нижегородской ярмарке. В программе - дефиле стюардесс в ретрокостюмах и выступления поющих бортпроводников, а также Фестиваль исторической реконструкции: гости смогут погрузиться в атмосферу советских ярмарок и первых пассажирских полетов.



СПРАВКА



Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова – один из ведущих аэропортов Приволжского федерального округа, является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В 2022 году из аэропорта выполняли полеты 16 российских и международных авиакомпаний по 36 направлениям, было обслужено 1,2 млн пассажиров.



Аэропорт дважды - в 2018 и 2020 годах - становился победителем Национальной премии "Воздушные ворота России" в номинации "Лучший аэропорт в категории до 2 млн пассажиров в год". В 2018 году Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова успешно прошел повторный аудит и подтвердил соответствие мировым стандартам безопасности ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations).