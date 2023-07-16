Нижегородских учёных пригласили принять участие в Национальной премии "Вызов" Общество

На Всероссийском форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" дан старт Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Её цель - создать условия для практического внедрения будущих технологий в России. Принять в ней участие приглашают и нижегородских учёных.

Как рассказали организаторы, премия учреждена в рамках Десятилетию науки и технологий, объявленном с 2022 года Указом президента РФ Владимира Путина. Она призвана отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Её будут ежегодно вручать российским учёным, инженерам, изобретателям, работающим в областях физики, математики и компьютерных наук, науки о жизни, науки о материалах.

Отмечается, что учитываются работы за последние десять лет, которые обладают значительным потенциалом для качественного улучшения жизни людей. Лауреатам премии будут вручаться награды в размере 10 млн рублей. Победителей будут определять в номинациях:

"Перспектива" (За научное достижение, повлиявшее на динамику развития будущих технологий (вручается учёным до 35 лет),

"Учёный года" (За личный вклад в создание будущих технологий и изменение ландшафта науки),

"Инженерное решение" (За изобретение, позволившее существенно продвинуть ту или иную технологию),

"Прорыв" (За научное исследование, открывшее путь к созданию будущих технологий).

Заявки принимаются до 14 сентября 2023 года на сайте премии.

В течение месяца после этого будет сформирован лонг-лист премии, а затем будут определены победители, имена которых объявят 19 декабря 2023 года в ЦВЗ "Манеж".

Напомним, в рамках форума "Вычисления и связь. Квантовый мир" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о развитии квантовых технологий в нашем регионе. Вместе они приняли участие участие в сеансе квантовой связи.