Нижегородских учёных пригласили принять участие в Национальной премии "Вызов"

На Всероссийском форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" дан старт Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Её цель - создать условия для практического внедрения будущих технологий в России. Принять в ней участие приглашают и нижегородских учёных.
Как рассказали организаторы, премия учреждена в рамках Десятилетию науки и технологий, объявленном с 2022 года Указом президента РФ Владимира Путина. Она призвана отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Её будут ежегодно вручать российским учёным, инженерам, изобретателям, работающим в областях физики, математики и компьютерных наук, науки о жизни, науки о материалах.
Отмечается, что учитываются работы за последние десять лет, которые обладают значительным потенциалом для качественного улучшения жизни людей. Лауреатам премии будут вручаться награды в размере 10 млн рублей. Победителей будут определять в номинациях:
Заявки принимаются до 14 сентября 2023 года на сайте премии.
В течение месяца после этого будет сформирован лонг-лист премии, а затем будут определены победители, имена которых объявят 19 декабря 2023 года в ЦВЗ "Манеж".
Напомним, в рамках форума "Вычисления и связь. Квантовый мир" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о развитии квантовых технологий в нашем регионе. Вместе они приняли участие участие в сеансе квантовой связи.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+