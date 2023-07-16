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Один человек погиб и пятеро ранены в аварии с такси на Гребном канале

17 июля 2023 09:23  [105] Происшествия

Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород

Смертельная авария произошла накануне вечером в Нижнем Новгороде в районе набережной Гребного канала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, ДТП случилось около 22:00 недалеко от ресторана "Белый парус". Водитель такси, забрав двух пассажиров, решил развернуться через двойную сплошную - и врезался во встречный Subaru.

В результате лобового столкновения двух автомобилей погибла 19-летняя пассажирка такси. Ещё пять человек были госпитализированы, среди них ребёнок.

Напомним, массовая авария с участием семи автомобилей произошла 12 июля на трассе М-7 в Воротынском районе, недалеко от населённого пункта Криуши. Всего в ДТП пострадали 5 человек, один погиб.

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Теги:
Авария ДТП МВД
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