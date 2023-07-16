Нижегородский Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Гребном канале Общество

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Гребном канале Нижнего Новгорода.

Напомним, авария произошла накануне вечером недалеко от ресторана "Белый парус". Водитель такси, забрав двух пассажиров, решил развернуться через двойную сплошную - и врезался во встречный Subaru.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек. По данным Минздрава, одна пассажирка такси погибла на месте - 18-летняя девушка. Остальные пострадавшие были доставлены в областную больницу им.Семашко.

40-летняя женщина 16-летняя девушка в тяжёлом состоянии доставлены в отделение реанимации.

Ещё один раненый - 35-летний мужчина - направлен в отделение сочетанной травмы в состоянии средней степени тяжести.

Двое пострадавших (молодые люди 24 и 30 лет) после обследования и оказанной помощи были отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства.