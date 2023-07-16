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Общество

Нижегородский Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Гребном канале

17 июля 2023 10:12  [118] Общество

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Гребном канале Нижнего Новгорода.

Напомним, авария произошла накануне вечером недалеко от ресторана "Белый парус". Водитель такси, забрав двух пассажиров, решил развернуться через двойную сплошную - и врезался во встречный Subaru.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек. По данным Минздрава, одна пассажирка такси погибла на месте - 18-летняя девушка. Остальные пострадавшие были доставлены в областную больницу им.Семашко.

40-летняя женщина 16-летняя девушка в тяжёлом состоянии доставлены в отделение реанимации.

Ещё один раненый - 35-летний мужчина - направлен в отделение сочетанной травмы в состоянии средней степени тяжести.

Двое пострадавших (молодые люди 24 и 30 лет) после обследования и оказанной помощи были отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства.

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Теги:
ДТП Здоровье
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