Нижегородские студенческие отряды начали работу на стройке "Мирный атом – НЦФМ" Общество

Фото: предоставлено НЦФМ

Нижегородские студенческие отряды начали работу на стройке "Мирный атом – НЦФМ" .Об этом сообщили в Национальном центре физики и математики (НЦФМ).

Согласно информации, в стройотряд вошли около 60 студентов из ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, НГАСУ и Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ.

Студенты будут участвовать в строительстве на территории технопарка "Саров" кампуса НЦФМ, который включает в себя научно-образовательный комплекс, гостиницу, культурный центр, жилые дома для студентов, резидентов, преподавателей и обслуживающего персонала, а также сервисные здания, лаборатории и спортивный центр.

Планируется, что здания будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

"За два года часть зданий уже построена, организована масштабная научная программа и обучение в магистратуре и аспирантуре в образовательном ядре НЦФМ – МГУ Саров. Очень важно, что мы приступили к строительству первых научных корпусов НЦФМ. Надеемся, что этот проект станет и вашим проектом, а уже через 7-8 лет мы сможем вместе сказать, что мы построили Национальный центр физики и математики", – обратился к студентам научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев.

Ранее Росатом актуализировал план развития Национального центра физики и математики в Сарове.