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Умеренно тёплая погода с дождями установится в Нижегородской области на этой неделе

17 июля 2023 11:12  [97] Общество

Фото: Светлана Шуга

Эта неделя в Нижегородской области началась с солнечной и сухой погоды - благодаря Азорскому антициклону, который протянулся через всю Европу до Среднего Поволжья. Но его влияние будет недолгим: с северо-запада надвигается обширный атлантический вихрь, который принесёт умеренно-тёплую погоду с дождями.

Так, в понедельник и вторник будет малооблачно, воздух прогреется до +25...+27 днём, ночью +16...+17°. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный, 2-3 м/с.

Но ближе к вечеру во вторник погода начнёт меняться, атмосферное давление поползёт вниз, и уже в среду прогнозируются ливни. Ветер усилится до 6 м/с, давление опустится до 734 мм рт. ст.. В такой ситуации и температура понизится: днём +17…+20°, ночью +12...+14°.

В четверг и пятницу синоптики обещают пасмурную погоду с температурой +19...+22°, местами пройдут кратковременные слабые дожди.

Ранее в Верхне-Волжском УГМС сообщили, что средняя декадная температура воздуха в период с 11 по 20 июля в Нижегородской области будет ниже, чем средние многолетние значения. Согласно информации, в середине июля она составит +16...+18° при климатической норме +19...+21°.

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