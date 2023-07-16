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Общество

Разворотную площадку автобусов Т-24 и Т-65 перенесут после обращений нижегородцев

17 июля 2023 12:02  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Разворотную площадку автобусов Т-24 и Т-65 перенесут после обращений нижегородцев. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, с завтрашнего дня автобусы будут разворачиваться на кольце в районе пересечения улиц Победной и Машинной.

Сейчас разворот маршрутов Т-24 и Т-65 организован на пересечении улиц Зайцева и Победной.

Ранее сообщалось, что движение автобусов А-71 и А-90 на участке между 7-м микрорайоном и улицей Коминтерна предлагается оптимизировать.

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Теги:
Общественный транспорт
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