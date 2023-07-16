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Разворотную площадку автобусов Т-24 и Т-65 перенесут после обращений нижегородцев. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, с завтрашнего дня автобусы будут разворачиваться на кольце в районе пересечения улиц Победной и Машинной.
Сейчас разворот маршрутов Т-24 и Т-65 организован на пересечении улиц Зайцева и Победной.
Ранее сообщалось, что движение автобусов А-71 и А-90 на участке между 7-м микрорайоном и улицей Коминтерна предлагается оптимизировать.
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