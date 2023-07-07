Нижегородцы могут высказать свое мнение об изменении маршрутов автобусов А-71 и А-90 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы могут высказать свое мнение об изменении маршрутов автобусов А-71 и А-90. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Согласно информации, предлагается оптимизировать движение автобусов на участке между 7-м микрорайоном и улицей Коминтерна.

Сейчас автобус А-71 проезжает по улицам Старая Канава, Героя Сутырина и переулку Союзному, где находятся многоэтажные жилые дома. При этом маршрут А-90, имеющий в два раза большую провозную способность, пролегает по улицам Бутырской и Большой Починковской через менее населенные территории.

В связи с этим предлагается поменять пути следования автобусов, чтобы маршрут А-90 курсировал через более загруженный участок.

Отмечается, что на значительной части маршруты А-71 и А-90 дублируют друг друга.

Высказать свое мнение можно в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Напомним, с 8 июля движение общественного транспорта изменено на ряде улиц в центре Нижнего Новгорода из-за строительства метро.

Также в июле в Нижнем Новгороде будет продлен автобусный маршрут А-84.