Фото:
Нижегородцы могут высказать свое мнение об изменении маршрутов автобусов А-71 и А-90. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
Согласно информации, предлагается оптимизировать движение автобусов на участке между 7-м микрорайоном и улицей Коминтерна.
Сейчас автобус А-71 проезжает по улицам Старая Канава, Героя Сутырина и переулку Союзному, где находятся многоэтажные жилые дома. При этом маршрут А-90, имеющий в два раза большую провозную способность, пролегает по улицам Бутырской и Большой Починковской через менее населенные территории.
В связи с этим предлагается поменять пути следования автобусов, чтобы маршрут А-90 курсировал через более загруженный участок.
Отмечается, что на значительной части маршруты А-71 и А-90 дублируют друг друга.
Высказать свое мнение можно в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Напомним, с 8 июля движение общественного транспорта изменено на ряде улиц в центре Нижнего Новгорода из-за строительства метро.
Также в июле в Нижнем Новгороде будет продлен автобусный маршрут А-84.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+