Многофункциональные социальные центры хотят создать в Нижегородской области Общество

Фото: Илья Духник

Вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области обсудили на стратегической сессии "Забота о каждом". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мероприятие состоялось в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО), в обсуждении приняло участие 76 региональных экспертов в сфере социальной защиты.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, принятая пять лет назад "Стратегия развития Нижегородской области" является "живым документом".

"Мы развиваемся и движемся. Те предложения и идеи, которые были озвучены сегодня, считаю, уже гораздо более качественные. Я рад, что все обсуждения не сводились к банальным предложениям увеличить финансирование. Пройденный пятилетний путь показал нам, что от стратегии отступать нельзя, но с учетом времени её нужно модернизировать. Не кардинально менять, а добавлять. Все инициативы, которые были озвучены сегодня, имеют право на жизнь, особенно меня впечатлила идея создать многофункциональные центры в социальной сфере. Я думаю, что это предложение станет одним из основных "претендентов" для включения в обновленную стратегию развития Нижегородской области", - отметил замгубернатора региона.

Заместитель Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Елена Барышникова обратила внимание, что в регионе существует потребность в специальном центре по подготовке социальных работников.

Руководитель направления единой модели помощи детям проекта Народного фронта "Регион Заботы" Светлана Меллер также поддержала идею создания многофункционального центра, где проходило бы обучение социальных работников, выработка новых предложений, их методическое сопровождение, обмен опытом, оценка и анализ процессов.

Руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Татьяна Богданова представила проект центра, который мог бы организовывать досуг и объединять интересы людей разных поколений.

"В Нижегородской области проживает более одного миллиона пенсионеров. У многих есть потребность проводить свой досуг более активно и интересно. Многопрофильный межпоколенческий центр очень нужен нижегородцам", - рассказала она.

"Тема активного долголетия сейчас очень актуальна для Нижегородской области и заслуживает дополнительной проработки, отдельной стратегической сессии. В Нижегородской области уже есть хорошая инфраструктура, на базе которой можно создавать возможности для общения и самореализации для нижегородцев старшего поколения. Это дома культуры, модельные библиотеки, соседские центры в Нижнем Новгороде. Сейчас нам нужно больше думать о содержательном наполнении этих площадок", - отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, председатель экспертного совета по реализации Стратегии развития региона Ольга Щетинина.

Ранее сообщалось, что стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вачском районе. Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.



