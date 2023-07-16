Гала-концерт XVIII Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальный ключ" пройдет в нижегородском селе Сартаково 22 июля Культура и отдых

В селе Сартаково Нижегородской области на территории музея "Березополье" (ул. Центральная, д.149б) 22 июля состоится гала-концерт XVIII Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества "Хрустальный ключ". Его участниками станут более 300 исполнителей, выступающих в разных жанрах. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Организаторами фестиваля выступают Региональное управление культурно-образовательными проектами, Нижегородская епархия, департамент культуры администрации Нижнего Новгорода, а также музейно-выставочный комплекс "Березополье".

Мероприятия фестиваля стартуют 21 июля. В 18:00 в рамках фестиваля в музее "Березополье" состоится встреча с председателем Всероссийского общественного движения "Культурный фронт России", народным артистом России, кинорежиссером Николаем Бурляевым.

Торжественное открытие фестиваля и награждение победителей конкурса народного творчества дипломами и памятными сувенирами состоится 22 июля в 12:00 на главной сцене. Лауреатами конкурса в этом году стали коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Нижегородской, Кировской, Ульяновской и Воронежской областей, республик Башкортостан и Марий Эл. Среди них - народная фолк-этногруппа "Рождественское село" из Кировской области, ансамбль песни и танца "Волгари" из Ульяновской области, ансамбль песни и танца "Уреночка" из Нижегородской области и другие.

После награждения состоится гала-концерт, в котором примут участие победители конкурса и приглашённые гости. На сцене выступят нижегородские коллективы: ансамбль казачьей песни "Казачий хутор", фольклорный ансамбль "Прялица", вокальный дуэт "Отрада". Кроме того, для гостей фестиваля споют болгарская оперная певица - меццо-сопрано Мария Жекова и лауреат всероссийских и международных конкурсов, певица, актриса Ольга Масальская в дуэте с гармонистом Алекса Миркович из Сербии.

В завершение фестиваля выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь, вокально-инструментальный ансамбль "Сябры" и его основатель и бессменный художественный руководитель Народный артист Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии "Содружества", лауреат премии Союзного государства Анатолий Ярмоленко.

Кроме того, 22 июля в 11:30 в музее "Березополье" откроется персональная выставка заслуженного художника России Александра Алмазова.

В рамках фестиваля также пройдет традиционная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по плетению на коклюшках, изготовлению украшений и кукол-мотанок. В течение всего дня для участников и гостей фестиваля будет работать полевая кухня.

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