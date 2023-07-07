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Культура и отдых

Фестиваль "Русская Тоскания" пройдет в Ворсме с 14 по 16 июля

14 июля 2023 18:56  [97] Культура и отдых

Фестиваль "Русская Тоскания" пройдет в Ворсме Павловского района с 14 по 16 июля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, семейный праздник объединит творческие, культурные, ремесленные, детские и гастрономические проекты.

Концепция праздника вдохновлена легендой об итальянском происхождении названия озера. Основное действие развивается на воде. В рамках фестиваля пройдет парад лодок, экскурсии по островам, праздничные гуляния и многое другое.

В фестивале принимают участие ремесленники и художники, музыканты и реконструкторы.

Приглашённые хедлайнеры — камерный хор "Нижний Новгород", "КоленкорЪ", Сергей Старостин.

Фестиваль начал работу сегодня, а завершится он в воскресенье в 18:00. Вход свободный.

Напомним, 15 июля на Нижегородской ярмарке стартует летняя программа.

Также с завтрашнего дня возобновляется работа летнего киноклуба в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода.

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Теги:
Фестиваль
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