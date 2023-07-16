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Происшествия

Двух бывших полицейских осудили в Выксе за взятки и злоупотребление полномочиями

17 июля 2023 18:10  [66] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двух бывших полицейских осудили в Выксе за взятки и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, с июля 2016 по ноябрь 2018 года начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков получил взятки на общую сумму 6 млн рублей за непривлечение к ответственности группы злоумышленников, сбывавшей запрещенные вещества.

После того, как с производством и сбытом наркотиков возникли трудности, преступники перестали передавать взятки полицейскому. Из-за этого он вместе с начальником уголовного розыска задержал одного из членов преступной группы. Впоследствии он подвергался пыткам для получения признательных показаний.

Противоправные действия полицейских были пресечены Следственным комитетом совместно с УФСБ России по Нижегородской области.

Обвиняемые уволены из органов внутренних дел. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям 290 ч. 6 УК РФ (2 эпизода получения взяток в особо крупном размере), 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 286 ч. 3 п. "а", "б" УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

Суд назначил бывшему начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 36 млн рублей, бывшему начальнику уголовного розыска - в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник нижегородской исправительной колонии заключен под стражу из-за взятки.

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Теги:
Взятки МВД
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