Развитие туристического потенциала Ковернинского округа предлагается внести в обновленную Стратегию региона Экономика

Фото: газета Ковернинские новости

В Ковернинском муниципальном округе прошла территориальная стратегическая сессия, посвященная актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

"Ковернинский округ обладает огромным потенциалом, реализация которого важна для целого ряда направлений. Издавна здесь развивались кустарные промыслы. К счастью, традиции мастеров удалось сохранить, и сегодня народные художественные промыслы остаются одной из визитных карточек региона. Лесные богатства являются достоянием округа, что позволяет реализовать множество проектов. Наша общая задача – превратить ковернинскую землю в привлекательную для жизни, для создания семьи и воспитания детей. В этой работе не обойтись без поддержки жителей и экспертов. Именно люди лучше всего могут определить ключевые приоритеты", - отметил Глеб Никитин.

В обсуждении планов развития округа приняли участие депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Степанов, первый заместитель главы администрации Ковернинского муниципального округа Алексей Васильев и председатель местного Совета депутатов Сергей Галкин, а также около 60 активных жителей - представителей разных сфер и профессий.

В начале мероприятия были подведены итоги пятилетней работы реализации действующей Стратегии, отмечены достижения в развитии Ковернинского округа. Есть улучшения в разных сферах: от благоустройства муниципалитета до развития спортивной инфраструктуры. В ходе командной работы за круглым столом эксперты выработали новые идеи и внесли предложения по развитию муниципалитета.

Так, участники дискуссии много говорили о развитии туристического потенциала округа. Помимо существующего бренда "Родина хохломы", есть хорошие предпосылки для популяризации так называемого "монастырского тракта" между Высоковским и Белбажским монастырями. Мощным толчком для развития спортивно-рекреационного туризма в округе послужило открытие ледового комплекса "Хохлома-Арена". С учётом располагающегося рядом спортивно-оздоровительного комплекса "Рось" и планируемых здесь футбольного поля с лыжероллерной трассой эта территория в комплексе представляет полноценный спортивный кластер. Предложение от участников встречи – необходимо строительство гостиницы для обеспечения потребностей туристов.

Также прозвучали идеи для развития экономики округа. Например, это разработка соляного месторождения, строительство заводов по переработке отходов лесопользования и по переработке грибов и ягод.

В ходе стратсессии также была затронута проблема социальной адаптации граждан с ограниченными возможностями здоровья. Руководитель АНО "Ковернинский центр поддержки предпринимательства" Татьяна Клюганова предложила разработать специальное мобильное приложение, чтобы такие люди имели возможность получать необходимые сведения из одного информационного ресурса.

"Когда человек сталкивается с бедой, он порой не знает, куда податься, какие меры поддержки ему положены – а государство сейчас предлагает много видов помощи людям с ОВЗ. Через такое мобильное приложение можно было бы узнать о льготах, причитающихся пособиях, а также появилась бы возможность дистанционно, без посещения различных ведомств, запрашивать справки и иные необходимые документы. Это колоссальная помощь!", - сказала Татьяна Клюганова.

Среди приоритетных направлений также были озвучены подготовка кадров и привлечение молодых специалистов на село, модернизация здравоохранения и образования, дополнительные стимулы для развития сельского хозяйства. По словам Артема Кавинова, многие инициативы ковернинцев могут стать основой для актуализированной Стратегии развития Нижегородской области.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 14 отраслевых стратегических сессий. Всего для актуализации стратегии развития Нижегородской области запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.