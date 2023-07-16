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Жителю Сормова грозит до 15 лет лишения свободы за сбыт марихуаны

18 июля 2023 10:13  [67] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде наркополицейские задержали 32-летнего жителя Сормовского района за покушение на незаконный сбыт наркотиков бесконтактным способом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в рамках отработки оперативной информации у одного из домов по улице Коминтерна был задержан мужчина по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра у него обнаружили шесть пакетиков с марихуаной.

Затем последовал обыск квартиры задержанного, откуда были изъяты баночки и контейнер с веществом растительного происхождения внутри, упаковочный материал и пустые пакетики, средства связи и банковские карты.

Лабораторные исследования показали, что в квартире было обнаружено наркотическое вещество "марихуана" общей массой около 350 гр.

Задержанный признался, что приобрёл "травку" для последующего сбыта бесконтактным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в значительном размере). Мужчина заключён под стражу.

В полиции напомнили, что обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распространения наркотиков можно сообщить по телефону 02 или 102 (с мобильного), оставить интернет-обращение на сайте ГУ МВД, либо обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили и изъяли у жителя Бора более 700 граммов сушёной конопли, которую он хранил у себя в гараже и бане "для личного употребления".

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Теги:
Наркотики Сормовский район Уголовное дело
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