Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов стартовало в Нижегородской области Общество

Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" стартовало в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на портале Госуслуг можно будет проголосовать до 13 августа, а заявки по почте на адрес Минцифры РФ принимаются до 10 сентября. Адрес для отправки писем: 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что проголосовать можно только один раз. Если в письме указано несколько населенных пунктов, то учитываться будет только первый из них.

Принять участие в голосовании может любой гражданин РФ старше 18 лет, но только в том регионе, где человек постоянно зарегистрирован.

Если при голосовании на портале у выбранного населенного пункта будет указан срок выполнения работ, значит, он уже вошел в число объектов, где проведут связь, по итогам голосования 2021-2022 годов.

Результаты голосования будут опубликован 18 декабря.

Напомним, в этом году еще 59 населенных пунктов Нижегородской области подключат к мобильной связи стандарта 4G. На данный момент связью обеспечили уже более 50 деревень и сел.

Со списком населенных пунктов, победивших в голосовании 2022 года, можно ознакомиться по ссылке.