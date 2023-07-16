Балахнинскую картонную фабрику уличили в нарушении экологических требований Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области провело плановую выездную проверку деятельности ООО "Балахнинская картонная фабрика", в результате которой были выявлены нарушения экологических требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в Росприроднадзоре, фабрика производит бумагу и картон из купленной привозной макулатуры. Основная площадка предприятия относится к объектам наиболее высокой категории негативного воздействия на окружающую среду, поэтому и находится на постоянном контроле надзорного ведомства.

Проверка показала, что стоки БКФ отводятся в централизованную систему водоотведения, причём нормативы сбросов оказались превышены.

Также установлено, что от производственной деятельности фабрики образуется 27 видов отходов, и в рамках действующих природоохранных требований запрещено их совместное накопление - чем предприятие пренебрегло.

Кроме того, на земельных участках, принадлежащих БКФ, было зафиксировано захламление: насыпи битого кирпича, щебня, обрези картона и бумаги.

Своими действиями фабрика нарушила требования Федеральных законов "Об охране окружающей среды", "О водоснабжении и водоотведении" и Земельного кодекса РФ, подчеркнули в Росприроднадзоре.

На юрлицо и ответственные должностные лица будут составлены соответствующие протоколы и вынесен штраф. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.