Территорию поселка Кудьма в Нижнем Новгороде планируется расширить Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Территорию поселка Кудьма в Нижнем Новгороде планируется расширить. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Согласно информации, в ее состав предлагается включить территорию коттеджного поселка "Новая Кудьма", расположенного в Богородском районе.

Отмечается, что о желании вступить в состав поселка Кудьма заявили сами собственники земельных участков в "Новой Кудьме". Администрация Нижнего Новгорода поддержала это предложение, а комиссия по землепользованию и застройке признала его целесообразным.

Территория поселка "Новая Кудьма" включает в себя 149 земельных участков (виды разрешенного использования: дачное строительство, земли сельскохозяйственного назначения), а также более 60 объектов капитального строительства, из которых 7 зарегистрированы в качестве жилых домов.

До 24 июля проходят общественные обсуждения по расширению поселка Кудьма. С условиями участия можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что Новинки Богородского района, в состав которых входит поселок Кудьма, включены в территорию Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. была присоединена к Приокскому району.