Всероссийский фестиваль "Мастеров народных братство" пройдет в Городце 22-23 июля Культура и отдых

Всероссийский фестиваль "Мастеров народных братство" пройдет в Городце 22-23 июля. Об этом сообщили в Управлении культуры и туризма администрации Городецкого района.

Согласно информации, в субботу в 9:00 на площади Кольцова колодца и улице Кирова откроются выставка промышленных предприятий и организаций малого бизнеса "Достижения Городецкого округа – землякам и гостям", экспозиция СВО "Завтра зависит от нас" и выставка ретроавтомобилей.

Гости фестиваля на улице Музейного квартала смогут увидеть экспозиции предприятий народных художественных промыслов и мастеров-ремесленников, сельских поселений, художественной галереи, а также посетить творческие мастер-классов.

В сквере имени В.И. Ленина пройдут музыкальные выступления, тимбилдинг-квест, мастер-класс по туризму, шахматные игры.

С 11:00 до 22:00 в сквере Пионерии будут проходить мастер-классы по блоггингу, созданию мерча, моде и стилю, спектакли и многое другое, а в сквере имени А.В. Ворожейкина организуют детскую зону с аттракционами, батутами и сладостями.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00 на главной сцене около памятника Александру Невскому на Набережной Революции. Здесь же в 18:30 начнется шоу-программа "Волжские огни".

На 22:00 запланирован фейерверк "Салют, Городец!", а до 23:00 будет проходить дискотека "Ритмы города".

23 июля в 10:00 откроется ярмарка "Слобода народных промыслов", а в 11:00 на главной сцене пройдет гала-концерт победителей фестиваля "Танцуй и пой, село родное".

Все музеи 22 и 23 июля будут работать с 10:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что гала-концерт XVIII Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальный ключ" пройдет в нижегородском селе Сартаково 22 июля.