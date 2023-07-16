Решение о прокладке газопровода в микрорайоне Щербинки еще не принято Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", архив

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов прояснил ситуацию вокруг строительства нового газопровода в микрорайоне "Щербинки".

Ранее жители района записали открытое обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой содействия в сохранении зеленой аллеи, которая может быть вырублена из-за прокладки газопровода.

Согласно информации, сейчас работы по возведению газопровода протяженностью 4,5 км ведутся со стороны Арзамаса, на деревню Ольгино.

Михаил Шатилов подчеркнул, что "Газпром" еще не принял решения по строительству газопровода в Щербинках.

"Как оно появится, мы сразу с вами встретимся, все посмотрим, "Газпром" нам все расскажет - где и как будут проходить проколы", - обратился к жителям глава района.

Также Михаил Шатилов отметил важность нового газопровода для Нижнего Новгорода.

"Город сейчас может развиваться только в нашу сторону. Мы должны начать строить новые дома, мы должны переселять в новые квартиры детей-сирот, мы должны расселять ветхий фонд, мы должны строить детские сады и школы", - сказал он.

Кроме того, глава района подчеркнул, что в Приокском районе нет ни одной больницы. Медицинское учреждение должно появиться на территории Новинок, однако его открытие невозможно без газоснабжения.

Напомним, в марте в Нижнем Новгороде началось строительство нового газопровода от улицы Ларины до центра города.