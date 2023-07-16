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Общество

Памятник ученому Андрею Сахарову открыли в нижегородской Академии "Маяк"

18 июля 2023 14:15  [64] Общество

Фото: Росатом

Памятник ученому Андрею Сахарову открыли в нижегородской Академии "Маяк". Об этом сообщили в Национальном центре физики и математики.

Согласно информации, в честь академика также работает тематическая выставка "Творцы атомного века. А.Д. Сахаров"

Научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев рассказал, что Сахаров приехал в Саров, когда ему не было и 30 лет, и примерно за 10 лет он вместе с другими молодыми людьми создал ядерный арсенал термоядерных изделий, который позволил обеспечить технологический суверенитет страны на многие десятилетия вперед. "Андрей Дмитриевич за короткий период стал трижды Героем Соцтруда, получил звание академика Академии наук СССР и звание лауреата Госпремии. Он был очень ярким человеком, и судьба его довольно непроста. Но для нас он остаётся в первую очередь человеком, который вписал золотыми буквами своё имя в историю атомной промышленности страны, в историю атомного знания человечества. Для меня огромная честь и вдохновение принять участие в открытии памятника академика Сахарова. Главный наказ сегодняшнего дня — помнить, что Андрей Дмитриевич совершил свой главный научный трудовой подвиг, сделавший его имя бессмертным, будучи совсем молодым человеком", - подчеркнул Александр Сергеев.

Напомним, Росатом открыл Академию "Маяк" в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года.

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Теги:
Памятники
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