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Общество

Центробанк выпустил памятную серебряную монету в честь Виктора Цоя

18 июля 2023 14:40  [100] Общество

Фото: Банк России

Центральный банк России выпустил памятную монету, посвящённую легендарному рок-музыканту Виктору Цою. Согласно информации, общий тираж памятных монет насчитывает 5 тысяч единиц.

Как сообщает телеканал "360", номинал монеты диаметром 39 мм составил 3 рубля. Она выполнена из серебра 925 пробы массой 31,1 грамм.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи: "Российская Федерация, "Банк России", указаны номинал монеты и год выпуска - 2023..

На реверсе расположены рельефные имя и портрет Виктора Цоя с микрофоном, выполненный на фоне гитары, указаны годы жизни

Монета является обязательной к приёму без ограничений в качестве платёжного средства на территории России.

Ранее сообщалось, что Банк России выпустил 10-рублёвые монеты "Нижний Новгород" и "Городец".

Напомним, в феврале в Нижнем Новгороде состоялся концерт группы "Кино". Он был организован в рамках большого тура, посвящённого 60-летию фронтмена коллектива Виктора Цоя.

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Теги:
Деньги Память ЦБ РФ
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