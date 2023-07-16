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Происшествия

Баржа с технической солью села на мель в Балахнинском районе

18 июля 2023 15:31  [37] Происшествия

Фото: Дарья Ларионова

Баржа с технической солью села на мель в Балахнинском районе. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно информации, баржа-7224, буксируемая теплоходом ОК-44, села на мель рядом с Балахной сегодня в 05:30 утра. Судно следовало по Волге из Соликамска в Тверь с грузом технической соли. 

Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Отмечается, что разлива нефтепродуктов не произошло.

В настоящее время судно снимают с мели, выявлена водотечность баржи 

Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что владельца севшего на мель в Нижнем Новгороде теплохода привлекли к административной ответственности.

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Теги:
Водный транспорт Судоходство
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