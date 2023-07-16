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HeadHunter, "Циан" и "Авито" будут интегрированы с "Госуслугами" для безопасности пользователей

18 июля 2023 16:27  [94] Общество

Фото: Роскомнадзор

Роскомнадзор внёс 12 популярных российских сайтов поиска работы, недвижимости, товаров и услуг в специальный реестр сервисов размещения объявлений. Их владельцев обязали интегрировать свои сервисы с ЕСИА и порталом "Госуслуги", установить счётчик посещаемости и опубликовать свои контактные данные.

Как уточняет телеканал "360", реестр сервисов размещения объявлений создали в рамках федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Согласно информации, в реестр вошли сайты с трафиком больше 100 тысяч пользователей в сутки: сервисы для поиска работы HeadHunter, SuperJob, "Зарплата.ру" и "Работа.ру"; сервис для покупки автомобилей Auto.ru; сервисы для поиска жилья "Домклик", "Циан" и "Яндекс Недвижимость"; сервисы для поиска исполнителей "Профи" и "Яндекс Услуги", а также сервисы для размещения бесплатных объявлений "Авито" и "Юла".

В соответствии c законом, на этих сайтах запретили публиковать противоправную информацию.

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Теги:
Госуслуги Интернет Роскомнадзор
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