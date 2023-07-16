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Маршрут по Нижегородской области "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, нижегородский маршрут рассказывает о народных художественных промыслах: хохломской и городецкой росписи, городецкой золотной вышивке, семеновской матрешке.
Маршрут включает в себя Нижний Новгород, Городец, Семенов и село Владимирское Воскресенского района, где находится озеро Светлояр. Его полная протяженность составляет 320 км.
Туристы могут посетить девять музеев, три фабрики народных художественных промыслов, а также попробовать блюда самобытной кухни.
Одним из преимуществ маршрута является его вариативность. Каждый может самостоятельно выбрать города для посещения и количество дней пребывания.
Ранее сообщалось, что одиннадцать нижегородских объектов претендуют на премию Russian Traveler Awards.
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