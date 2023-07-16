Маршрут по Нижегородской области "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Маршрут по Нижегородской области "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, нижегородский маршрут рассказывает о народных художественных промыслах: хохломской и городецкой росписи, городецкой золотной вышивке, семеновской матрешке.

Маршрут включает в себя Нижний Новгород, Городец, Семенов и село Владимирское Воскресенского района, где находится озеро Светлояр. Его полная протяженность составляет 320 км.

Туристы могут посетить девять музеев, три фабрики народных художественных промыслов, а также попробовать блюда самобытной кухни.

Одним из преимуществ маршрута является его вариативность. Каждый может самостоятельно выбрать города для посещения и количество дней пребывания.

Ранее сообщалось, что одиннадцать нижегородских объектов претендуют на премию Russian Traveler Awards.