Одиннадцать нижегородских объектов претендуют на премию Russian Traveler Awards Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Одиннадцать нижегородских объектов претендуют на премию Russian Traveler Awards в девяти номинациях. Об этом сообщили в министерстве туризма Нижегородской области.

Так, в номинации "Лучший городской отель" представлены Kulibin Parkhotel & Spa, Azimut Отель Нижний Новгород и Mercure Нижний Новгород-центр.

На победу в номинации "Культурно-исторический объект" претендуют нижегородские "Заповедные кварталы", в номинации "Народный промысел" - казаковская филигрань, в номинации "Национальное блюдо или продукт" - ярмарочные пирожки "на один укус".

Также Нижегородскую область в номинации "Природный объект" представляет озеро Тосканка, в номинации "Экомаршрут" - экотропа "Копорье" в Городецком районе, в номинации "Экскурсионный туристический маршрут" - экскурсии на "Валдаях", в номинации "Оздоровительный курорт" - база отдыха "Изумрудное", в номинации "Фестиваль / Праздник" - День молодежи-2023 в Нижнем Новгороде.

Проголосовать за нижегородские проекты можно до 31 октября по ссылке.

Напомним, в 2022 году Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards.

Также ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели получат около 265 млн рублей грантовой поддержки на реализацию проектов в сфере туризма.