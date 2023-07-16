Около 1500 человек стали участниками велозаезда ОМК на День металлурга в Выксе Спорт

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) в девятый раз провела в Выксе велозаезд "С заботой о людях, с любовью к городу", посвященный Дню металлурга. К нему присоединилось рекордное количество участников: более 1500 сотрудников выксунского завода компании и жителей города проехали по центральным улицам Выксы порядка четырех километров.

Участники велозаезда получили в подарок традиционные символы спортивного мероприятия – бейсболку и зеленое яблоко. А на финише любители велопрогулок могли сфотографироваться в тематической фотозоне.

"В 2014 году мы начинали проводить велозаезд с 40 участников. Всего за девять лет наше движение велолюбителей выросло в десятки раз. Приятно видеть, что выксунцы приезжают целыми семьями, чтобы вместе прокатиться по улицам нашего прекрасного города, который хорошеет буквально на глазах. Погода в этот раз не подвела, и каждый участник смог не только насладиться живописными видами города, но и почувствовать себя частью большой спортивной команды", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

Ранее сообщалось, что ОМК наградила лучших сотрудников завода в Выксе на День металлурга.