Россияне получат бессрочное право на кредитные каникулы Общество

Госдума РФ приняла законопроект, который закрепит на постоянной основе право граждан России на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Ранее эту меру вводили как временную на период пандемии.

Как сообщает телеканал "360", благодаря этой законодательной инициативе заёмщики смогут попросить у кредитора льготный период на срок до 6 месяцев по займу, размер которого не превышает определённого значения.

В правительстве уточнили данные цифры: для кредитных карт сумма составляет 150 тысяч рублей, для автокредитов - 1,6 млн рублей, для всех остальных - 450 тысяч рублей.

Согласно информации, кредитные каникулы будут предоставлены заёмщику, доход которого за последние 2 месяца сократился более чем на 30%, по сравнению с его средним заработком за год. При этом обратиться за каникулами возможно в любой срок действия кредитного договора.

К тяжёлой жизненной ситуации, позволяющей заёмщику обратиться за льготным периодом, также относится утрата им своего имущества в результате ЧС - при условии, если соответствующее заявление подано не позднее 60 дней со дня фиксации соответствующих фактов.

Отмечается, что воспользоваться правом получить кредитные каникулы можно только единожды за срок действия кредитного договора.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что возможность оформить каникулы по потребительскому кредиту защитит права граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.