Более чем на 50% выполнен план по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

План по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Нижегородской области выполнен более чем на 50%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, заготовка кормов началась в конце мая, что на две недели раньше, чем в 2022 году. Аграрии запасают сено, сенаж, силос, зернофураж и кукурузный корнаж.

Николай Денисов отметил, что для полноценной зимовки на одну голову скота должно быть заготовлено не менее 27 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов.

По данным на 17 июля, в Нижегородской области заготовлено 536 тыс. тонн сенажа (87% от плана), 101 тыс. тонн сена (60%) и 91 тыс. тонн силоса (12%).

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия посадили первые в регионе яблоневые сады суперинтенсивного типа.

Также напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.