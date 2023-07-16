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Более чем на 50% выполнен план по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Нижегородской области

19 июля 2023 11:54  [34] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

План по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Нижегородской области выполнен более чем на 50%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, заготовка кормов началась в конце мая, что на две недели раньше, чем в 2022 году. Аграрии запасают сено, сенаж, силос, зернофураж и кукурузный корнаж.

Николай Денисов отметил, что для полноценной зимовки на одну голову скота должно быть заготовлено не менее 27 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. 

По данным на 17 июля, в Нижегородской области заготовлено 536 тыс. тонн сенажа (87% от плана), 101 тыс. тонн сена (60%) и 91 тыс. тонн силоса (12%).

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия посадили первые в регионе яблоневые сады суперинтенсивного типа.

Также напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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