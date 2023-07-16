Минимущество продает объект культурного наследия в Сормовском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

Минимущество продает объект культурного наследия в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Согласно информации, доходный дом площадью 1740 кв.м находится на улице Заводской парк, 2. Начальная цена аукциона составляет 4 млн рублей.

В связи с тем, что здание является объектом культурного наследия, будущему собственнику предстоит выполнить мероприятия по его восстановлению.

Здание для служащих завода "Сормово" было построено в 1902-1906 годах. Архитектором выступил Капитолий Дулин. Это единственное здание в Нижнем Новгороде, выстроенное под его надзором.

Во времена СССР в доме располагались квартиры и отделение ДОСААФ. Сейчас здание заброшено.

Информация об аукционе размещена на торговой площадке.

Ранее сообщалось, что первый электронный аукцион на право аренды участка под строительство пройдет в Нижнем Новгороде 3 августа.

Также напомним, что нижегородским собственникам будут субсидировать расходы по уплате процентов по кредитам при восстановлении ОКН.