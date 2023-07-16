Двух человек осудят в Нижнем Новгороде за мошенничество в сфере автострахования Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Двух человек осудят в Нижнем Новгороде за мошенничество в сфере автострахования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, группа, состоящая из 42-летнего нижегородца и 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, действовала в Нижнем Новгороде с 2019 по 2021 год. Для инсценировки ДТП они также привлекли 58 своих родственников и знакомых.

Злоумышленники покупали иномарки премиум-класса, страховали их по ОСАГО, искали "виновников" фиктивной аварии, а после инсценировки ДТП подавали документы о выплате страховки в Госавтоинспекцию и страховые компании.

В мошеннической схеме также участвовали эксперты, составлявшие акты поврежденных автомобилей. Деньги, получаемые от страховых компаний, распределялись между всеми участниками преступной организации.

Всего мошенники инсценировали 48 ДТП, а ущерб страховым компаниями составил более 12,7 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, на их имущество наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что группу нижегородцев осудят за мошенничество в сфере страхования на 19 млн рублей.