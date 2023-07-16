Фото:
Двух человек осудят в Нижнем Новгороде за мошенничество в сфере автострахования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, группа, состоящая из 42-летнего нижегородца и 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, действовала в Нижнем Новгороде с 2019 по 2021 год. Для инсценировки ДТП они также привлекли 58 своих родственников и знакомых.
Злоумышленники покупали иномарки премиум-класса, страховали их по ОСАГО, искали "виновников" фиктивной аварии, а после инсценировки ДТП подавали документы о выплате страховки в Госавтоинспекцию и страховые компании.
В мошеннической схеме также участвовали эксперты, составлявшие акты поврежденных автомобилей. Деньги, получаемые от страховых компаний, распределялись между всеми участниками преступной организации.
Всего мошенники инсценировали 48 ДТП, а ущерб страховым компаниями составил более 12,7 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).
Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, на их имущество наложен арест.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что группу нижегородцев осудят за мошенничество в сфере страхования на 19 млн рублей.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+