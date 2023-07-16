Прокуратура пресекла незаконные коммерческие полеты в Нижегородской области Общество

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В Нижегородской области пресечены незаконные коммерческие полеты. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно информации, ООО "Маг Скай Покатушки" на частном самолете осуществляло учебные полеты и перевозку пассажиров на аэродроме Кстово - Восточный. При этом у организации отсутствовал сертификат эксплуатанта.

В связи с этим прокуратура направила иск в суд о запрете полетов данной компанией.

Также собственника и пилота самолета оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что незаконную переправу через Волгу выявили в Лысковском районе.