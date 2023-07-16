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Политика

Четыре кандидата на пост министра образования и науки Нижегородской области пройдут собеседование с Глебом Никитиным

19 июля 2023 14:53  [3] Политика

Фото: Александр Воложанин

Экспертная комиссия проекта "Команда правительства Нижегородской области" отобрала четырех кандидатов на пост министра образования и науки региона, которые пройдут собеседование с губернатором Глебом Никитиным.

Напомним, всего на конкурс было подано 87 заявок из 27 регионов России. Более половины участников представляют Нижегородскую область, еще 19 человек – Москву и Санкт-Петербург. 

12 кандидатов представили свои проекты по развитию отрасли образования и науки, а также ответили на вопросы экспертов. Некоторые из претендентов будут включены в кадровый резерв.

Собеседование с губернатором пройдут Михаил Пучков, ранее работавший в комитете по образованию администрации Санкт-Петербурга, и заместитель первого проректора НГПУ Анна Гришина.

Также с главой региона встретятся замдиректора Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей Михаил Зенкин из Санкт-Петербурга и директор проектов дивизиона "Кадровый потенциал" АНО "Агентство стратегических инициатив" Алексей Троцак из Москвы.

"Финалисты обладают компетенциями, глубокими знаниями в области науки и образования, имеют опыт управленческой деятельности. После собеседования с губернатором кандидатура на должность нового министра образования и науки Нижегородской области пройдет процедуру согласования с Министерством просвещения Российской Федерации и с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - рассказал замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что экс-министр образования науки Нижегородской области Ольга Петрова стала заместителем министра образования и науки РФ. Приказ о назначении Ольги Петровой был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 27 февраля 2023 года.

И.о. министра образования Нижегородской области была назначена Ирина Кизилова.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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