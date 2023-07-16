Законопроект об утверждении соглашения между Нижегородской областью и Бухарской областью Республики Узбекистан рассмотрели в ЗСНО Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На заседании комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты рассмотрели законопроект об утверждении соглашения между правительством региона и Республикой Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Подписанное весной соглашение с Бухарской областью Республики Узбекистан предусматривает расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, взаимодействие в областях промышленности, транспорта, здравоохранения, торговли, информационных технологий, инвестиционной и инновационной деятельности, молодежной политики, образования, культуры, туризма и спорта.

Есть серьезный потенциал развития кооперации в агропромышленном комплексе. Нашему региону интересны поставки овощей, фруктов и орехов, а Узбекистану – поставки мяса, яиц, молочных и других продуктов. Также нижегородские компании могут предложить технологичные решения в промышленности и IT .

Взаимный интерес есть не только в сфере бизнеса, но и в области молодежной политики, образования, культуры, туризма и спорта.

"Вопросы взаимодействия с Узбекистаном и городом-побратимом Нижнего Новгорода – Бухарой – сейчас особенно актуальны, речь идёт не только об активном товарообороте, 80 процентов которого составляет экспорт нижегородской продукции. Одна из задач сейчас и для нас, и для Бухары – оказание максимального содействия бизнесу в поиске контрагентов", - отметил заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма ЗСНО Николай Упирвицкий.

"Сотрудничество с Бухарской областью Республики Узбекистан будет укрепляться и в сфере образования. К примеру, старшекурсники и выпускники Мининского университета будут преподавать в школах Республики Узбекистан русский язык", - сказала директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Бухара будут развивать сотрудничество в сфере туризма.