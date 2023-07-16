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Общество

Ограничительный период для смены управляющей компании ввели в России

19 июля 2023 16:33  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ограничительный период для смены управляющей компании ввели в России. Соответствующий законопроект приняла Госдума, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, теперь управляющую компанию можно будет сменить только через год после ее выбора общим собранием жильцов. Сейчас это можно сделать в любой момент.

Как пояснил депутат Сергей Колунов, в настоящее время управляющая компания, вложившая средства в обслуживание МКД, может потерять дом из-за нечестной конкуренции, когда другая компания подделывает протоколы и совершает рейдерский захват.

Новые ограничения позволят ДУКам планировать свою деятельность наперед.

При этом право на расторжение договора с управляющей компанией в течение первого года в одностороннем порядке у жильцов останется. Оно будет возможно в случае невыполнения обязательств со стороны ДУК или создания в доме ТСЖ. 

Ранее ГЖИ и ЦУР Нижегородской области составили рейтинг домоуправляющих компаний региона.

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Теги:
ДУК
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