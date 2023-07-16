Депутаты ЗСНО выступили в поддержку федерального закона о запрете пропаганды идеологии "чайлдфри" Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Депутаты нижегородского Заксобрания на заседании социального комитета обсудили предложение Государственного Собрания Республики Башкортостан внести изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Изменения предусматривают введение запрета пропаганды идеологии "чайлдфри" ("свободный от детей").

Последователи данной философии сводят смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей. Сторонники идеологии "чайлдфри" распространяют идею добровольного отказа от рождения детей.

Федеральным законодательством установлен запрет на распространение среди детей информации, отрицающей семейные ценности и формирующей неуважение к родителям и другим членам семьи. Однако закон не влияет на пропаганду идеологии «чайлдфри».

По представленным статистическим данным Государственного Собрания Республики Башкортостан, в последнее время количество сторонников идеологии "чайлдфри" увеличивается. В 2021 году от идеи рождения детей отказались 6% россиян, имеющих идеальные условия жизни. Сегодня 34% респондентов не осуждает сторонников бездетности.

Вместе с этим в социальных сетях имеются многочисленные сообщества сторонников идеологии «чайлдфри». Данные факты ярко свидетельствуют о недостаточности правового регулирования данного вопроса.

Если запрет на пропаганду этого убеждения будет введен, то нарушителям грозит административная ответственность. Для граждан размер штрафа может составить 3 тысячи, а для юридических лиц 50 тысяч рублей, вплоть до административного приостановления деятельности.

"Сегодня перед нашим обществом остро стоит вопрос демографии. Для его разрешения необходимо сохранить восприятие в обществе традиционной семьи с детьми, многодетности как социальной нормы. Поэтому наш комитет поддерживает законопроект коллег из Республики Башкортостан. Будем обсуждать его на заседании Совета Законодательного Собрания. Мы хотим, чтобы наши дети росли в дружественном информационным пространстве, без навязывания ложных идеологий", - отметила председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.

Ранее сообщалось, что законопроект об утверждении соглашения между Нижегородской областью и Бухарской областью Республики Узбекистан рассмотрели в ЗСНО.