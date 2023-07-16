Налоговые доходы бюджета Нижнего Новгорода за первое полугодие исполнены на 36,4% от годового плана Экономика

В Гордуме Нижнего Новгорода 19 июля состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании. Депутаты ознакомились с исполнением доходной части городского бюджета за первое полугодие 2023 года.

В соответствии с докладом директора департамента финансов Юрия Мочалкина, на 1 июля 2023 года налоговые доходы Нижнего Новгорода исполнены на 7 млрд 361 млн рублей - это 36,4% от годового плана. Неналоговые доходы исполнены на 2 млрд 250,4 млн рублей, что составляет 56,5% от плана.

Он отметил, что поступления от использования муниципального имущества показали положительную динамику. Так, на 1 июля 2023 года они превысили 1,428 млрд рублей. Этот показатель на 440 млн рублей выше, чем в прошлом году. Исполнение по данному виду дохода составляет 52,7%, уточнил Юрий Мочалкин.

Также увеличились и доходы от продажи материальных и нематериальных активов. В настоящее время они исполнены на 64,6%.

По словам Юрия Мочалкина, для выполнения плановых показателей по исполнению налоговых доходов ведётся, в том числе, постоянная работа с недоимщиками по уплате налогов на доход и за аренду имущества.

Председатель постоянной комиссии Марк Фельдман отметил, что несмотря на позитивную динамику по неналоговым доходам, необходимо усилить работу по поступлениям от налогов . В частности, нужно активно работать с теми предприятиями, которые имеют отставание по уплате налоговых платежей.

Он подчеркнул, что состояние казны города – основная забота депутатов. Поскольку основной источник поступления средств в бюджет города – это налог на доходы физических лиц, администрации следует обратить внимание на необходимость более интенсивно взаимодействовать с работодателями по недоимке налогов.

"В целом ситуация достаточно сбалансированная, но нужна системная работа по тем, кто всё-таки не доплачивает", – добавил Марк Фельдман, комментируя итоги заседания.

Ранее сообщалось, что уже более 762 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода за аренду муниципального имущества.