Нижегородскую область на форуме "iВолга– 2023" представят свыше 100 участников Общество

Нижегородская делегация 20 июля отправится в Самарскую область для участия в форуме Приволжского федерального округа "iВолга", который пройдёт с 21 по 29 июля на территории фестивальной поляны Мастрюковских озёр.

В состав нижегородской делегации вошли более 100 человек – представители высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи, муниципальных образований области и молодёжных организаций региона.

На "iВолге" участники смогут посетить образовательные сессии по выбранному направлению. Всего предусмотрено восемь тренинговых смен и три практико-ориентированных спецтрека. Организаторами одного из спецтреков – "Медиалаборатория" (для представителей медиасообщества Приволжского федерального округа) станет Нижегородская область. Ключевая тематика всей образовательной программы этого года – "Организация событий".

Также в рамках форума пройдут два грантовых конкурса - Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц от Росмолодёжи и конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, организаторами которого в этом году является Нижегородская область. В этом году представители нашего региона будут защищать молодёжные социально ориентированные проекты в рамках обоих грантовых конкурсов.

На фестивальной поляне у Нижегородской области будет свой собственный шатер. Днем здесь будут встречать гостей из других регионов и проводить экскурсию по шатру, в том числе предлагая поучаствовать в разных конкурсах, квизах и викторинах на знание фактов о Нижегородской области. Лучшие «знатоки» получат сувениры с символикой региона, а за самые сложные задания – с атрибутикой Молодёжной столицы России. В рамках вечерних мероприятий планируется организация DJ-сетов и тематических вечеринок.

Молодёжный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2023" проводится правительством Самарской области под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Ранее сообщалось, что региональный молодежный форум "Метеор" в Нижегородской области собрал около 400 участников из регионов России.