Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 июля 2023 18:10  [9] Нижегородский НОЦ обсудил с с представителями ЦАР перспективы экспорта российских технологий и образования
19 июля 2023 17:58  [43] Нижегородскую область на форуме "iВолга– 2023" представят свыше 100 участников
19 июля 2023 17:40  [68] Иранская делегация обсудила в Нижнем Новгороде сотрудничество в сфере образования и торговли
19 июля 2023 17:26  [92] Социальная стабильность и развитие страны: "Единая Россия" заложит в федеральном бюджете средства на реализацию народной программы
19 июля 2023 16:45  [100] Депутаты ЗСНО выступили в поддержку федерального закона о запрете пропаганды идеологии "чайлдфри"
19 июля 2023 16:33  [112] Ограничительный период для смены управляющей компании ввели в России
19 июля 2023 16:04  [122] Ход дорожных работ и состояние покрытия на ранее отремонтированных участках проверили в Автозаводском районе
19 июля 2023 15:37  [147] Благоустройство сквера на улице Тонкинской завершили в Нижнем Новгороде
19 июля 2023 15:16  [139] Законопроект об утверждении соглашения между Нижегородской областью и Бухарской областью Республики Узбекистан рассмотрели в ЗСНО
19 июля 2023 14:20  [168] Прокуратура пресекла незаконные коммерческие полеты в Нижегородской области
Общество

Нижегородскую область на форуме "iВолга– 2023" представят свыше 100 участников

19 июля 2023 17:58  [43] Общество

Нижегородская делегация 20 июля отправится в Самарскую область для участия в форуме Приволжского федерального округа "iВолга", который пройдёт с 21 по 29 июля на территории фестивальной поляны Мастрюковских озёр.

В состав нижегородской делегации вошли более 100 человек – представители высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи, муниципальных образований области и молодёжных организаций региона.

На "iВолге" участники смогут посетить образовательные сессии по выбранному направлению. Всего предусмотрено восемь тренинговых смен и три практико-ориентированных спецтрека. Организаторами одного из спецтреков – "Медиалаборатория" (для представителей медиасообщества Приволжского федерального округа) станет Нижегородская область. Ключевая тематика всей образовательной программы этого года – "Организация событий".

Также в рамках форума пройдут два грантовых конкурса - Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц от Росмолодёжи и конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, организаторами которого в этом году является Нижегородская область. В этом году представители нашего региона будут защищать молодёжные социально ориентированные проекты в рамках обоих грантовых конкурсов.

На фестивальной поляне у Нижегородской области будет свой собственный шатер. Днем здесь будут встречать гостей из других регионов и проводить экскурсию по шатру, в том числе предлагая поучаствовать в разных конкурсах, квизах и викторинах на знание фактов о Нижегородской области. Лучшие «знатоки» получат сувениры с символикой региона, а за самые сложные задания – с атрибутикой Молодёжной столицы России. В рамках вечерних мероприятий планируется организация DJ-сетов и тематических вечеринок.

Молодёжный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2023" проводится правительством Самарской области под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Ранее сообщалось, что региональный молодежный форум "Метеор" в Нижегородской области собрал около 400 участников из регионов России.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph