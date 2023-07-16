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Политика

Правительство Нижегородской области рассматривает возможность ухода Давида Мелик-Гусейнова

19 июля 2023 20:10  [142] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области рассматривает возможность ухода замгубернатора, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, он может перейти на другую высокую руководящую должность.

Планируется, что Давид Мелик-Гусейнов продолжит свою работу в Нижегородской области и займется важным направлением, в котором необходим свежий подход и его менеджерские качества.

В настоящее время Давид Мелик-Гусейнов продолжает занимать пост заместителя губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов был назначен заместителем губернатора Нижегородской области в марте 2020 года. В мае того же года он стал министром здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что четыре кандидата на пост министра образования и науки Нижегородской области пройдут собеседование с Глебом Никитиным.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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