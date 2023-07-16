Елена Аржанова: "Необходимо на постоянной основе проводить мониторинг воздуха внутри помещений школ и детских садов" Общество

Елена Аржанова

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области прошла стратсессия "Наше богатство", посвящённая актуализации Стратегии развития Нижегородской области по направлению экологии и природных ресурсов. В мероприятии приняли участие 65 региональных экспертов.

Зампредседателя постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии Елена Аржанова считает, что следить за чистотой воздуха нужно не только в атмосфере города, но и внутри помещений школ и детских садов. "

"Стратсессия "Наше богатство" была посвящена теме сохранения окружающей среды и природных ресурсов. Мы с коллегами – депутатами городской Думы работали в секции охраны атмосферного воздуха. Результатом нашего обсуждения стал проект "Чистый купол", который направлен на защиту воздуха нашего города не только на открытом пространстве, но и внутри помещений, в первую очередь в детских образовательных организациях. Общий смысл проекта в том, что нужно наладить процесс мониторинга качества воздуха в городе, а затем принять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ", - отметила депутат Гордумы.

Она рассказала, что первая часть проекта "Чистый купол" является глобальной, поскольку необходимо разработать программу, позволяющую в онлайн-режиме видеть уровень загрязнения воздуха на территории города и принимать конкретные точечные меры по устранению источников загрязнения и минимизации его последствий.

"Ведь охрана окружающего воздуха – это необходимое условие благоприятной для человека окружающей среды" - подчеркнула Елена Аржанова.

Вторую часть проекта, которая затрагивает образовательные учреждения, назвали "Чистый воздух в каждый класс".

"Высокое содержание углекислого газа в помещениях угнетает состояние детей и затрудняет образовательный процесс. Также увеличиваются риски перекрестных заболеваний, так как помещения зачастую не проветриваются. Если просто открыть окно, то с улицы во многих локациях города поступают выбросы от предприятий, машин и иных загрязняющих объектов. Необходимо проводить на постоянной основе мониторинг воздуха внутри помещений школ и детских садов и устанавливать очистительные системы. В дальнейшем данную практику можно распространить и на другие социальные учреждения, например, больницы", - рассказала эксперт.