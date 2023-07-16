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Общество

Проекты по получению "зеленой" электроэнергии и очистке воздуха могут внедрить в нижегородских детских учреждениях

20 июля 2023 10:58  [114] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Представители сферы экологии и лесного хозяйства в рамках стратегической сессии "Наше богатство" разработали девять проектов для актуализации Стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие 65 региональных экспертов.

"По инициативе президента России Владимира Путина в России реализуется национальный проект "Экология". Нижегородская область – один из регионов-лидеров по объему привлекаемых средств и количеству мероприятий в рамках нацпроекта. Ликвидируются крупные свалки, отравляющие жизнь людей, строятся и реконструируются очистные сооружения, растет объем утилизируемых отходов, по региональной инициативе внедряется система мониторинга. Знаю, что жителей очень волнуют проблемы состояния окружающей среды. Необходимо вместе с экспертным сообществом определить наиболее актуальные направления действий на ближайшее время для того, чтобы "зеленые" технологии улучшали жизнь людей и помогали экономике", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе стратсессии эксперты обсудили проект по производству "зеленой" электрической энергии из свалочного газа.

Как рассказала член совета директоров ООО "МАГ Групп" Виктория Бойко, на одном из нижегородских полигонов ТКО была установлена система сбора свалочного газа и его очистки, после чего он сжигается в факеле. Сейчас прорабатывается возможность перерабатывать этот гах в электроэнергию, который можно будет использовать в сфере ЖКХ. Отмечается, что в России таких реализованных проектов нет.

Также был представлен проект "Чистый купол" по улучшению качества воздуха в детских садах и школах. Он заключается во внедрении технологий по очистке воздуха в учреждениях.

Директор АНО "Экологичное мышление" Эльвира Сайфулина рассказала о проекте по проведению экологических уроков в школах. Они могут стартовать уже в ноябре. Эксперты, например, будут рассказывать про альтернативу пластиковым пакетам.

Подводя итоги стратегической сессии, депутат Госдумы Юрий Станкевич отметил, что Нижегородская область может взять на себя "бремя лидера" при формировании государственной экологической политики.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

В ходе стратегической сессии "Территория цифрового лидерства"IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области, а в стратсессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

Также на стратегической сессии "Забота о каждом" обсудили вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области.

Кроме того, в рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей. 

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Теги:
Стратегия развития Экология
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