Дзержинские полицейские ликвидировали наркопритон Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Дзержинские полицейские ликвидировали наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, свою квартиру на улице Ульянова для употребления наркотиков предоставляла 42-летняя безработная женщина, ранее неоднократно имевшая проблемы с законом.

В момент рейда в квартире также находились двое мужчин в состоянии наркотического опьянения. В ходе осмотра были изъяты предметы, предназначенные для потребления наркотиков.

Также был выявлен круг лиц, систематически посещавших притон. В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за незаконное потребление наркотических средств без назначения врача.

В отношении женщины, организовавшей притон в своей квартире, возбуждено уголовное дело по статье 232 ч. 1 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Для нее была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Жительнице Дзержинска грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские пресекли деятельность наркопритона на бульваре Мира.