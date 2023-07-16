Температура ниже климатической нормы ожидает нижегородцев в последней декаде июля

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Пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева рассказала НИА "Нижний Новгород" о том, какая погода ожидает нижегородцев в ближайшие дни.
По ее словам, на следующей неделе в Нижегородской области ожидается прохладный температурный фон, поскольку регион будет находиться в тыловой части циклона.
Температура воздуха днем в Нижнем Новгороде будет составлять +20...+23°, а по области - +18...+24°. По ночам воздух будет остывать до +10...+13°.
Ольга Мокеева отметила, что такой температурный фон для третьей декады июля на 1-3 градуса ниже климатической нормы.
Сегодня отмечается более неустойчивая погода с кратковременными дождями с порывистым ветром до 15-17 м/c, но ливней нижегородские синоптики не ожидают.
Завтра же прогнозируется более устойчивая погода с редкими осадками. Такие погодные условия сохранятся в Нижегородской области до начала следующей рабочей недели.
Напомним, ранее "Нижновэнерго" был переведен в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся циклоном.
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