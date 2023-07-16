Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2023 15:36  [4] Эксперты Лысковского района внесли свои предложения по актуализации стратегии развития Нижегородской области
20 июля 2023 15:27  [17] Госдума одобрила законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников
20 июля 2023 15:16  [31] Четвертый случай заражения АЧС выявили в Нижегородской области
20 июля 2023 15:03  [88] Температура ниже климатической нормы ожидает нижегородцев в последней декаде июля
20 июля 2023 14:56  [98] Южный обход Арзамаса построен на 97 процентов
20 июля 2023 14:43  [80] Видеохостинг YouTube удалил канал Захара Прилепина
20 июля 2023 14:14  [73] Около 4,2 тысяч сотрудников нижегородских предприятий были обучены принципам бережливого производства в рамках нацпроекта
20 июля 2023 12:08  [158] Проект достройки проблемного ЖК "Гелиос" в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы
20 июля 2023 11:47  [159] Елена Аржанова: "Необходимо на постоянной основе проводить мониторинг воздуха внутри помещений школ и детских садов"
20 июля 2023 11:30  [156] Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет продлен с 21 июля
Общество

Температура ниже климатической нормы ожидает нижегородцев в последней декаде июля

20 июля 2023 15:03  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева рассказала НИА "Нижний Новгород" о том, какая погода ожидает нижегородцев в ближайшие дни.

По ее словам, на следующей неделе в Нижегородской области ожидается прохладный температурный фон, поскольку регион будет находиться в тыловой части циклона.

Температура воздуха днем в Нижнем Новгороде будет составлять +20...+23°, а по области - +18...+24°. По ночам воздух будет остывать до +10...+13°.

Ольга Мокеева отметила, что такой температурный фон для третьей декады июля на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

Сегодня отмечается более неустойчивая погода с кратковременными дождями с порывистым ветром до 15-17 м/c, но ливней нижегородские синоптики не ожидают.

Завтра же прогнозируется более устойчивая погода с редкими осадками. Такие погодные условия сохранятся в Нижегородской области до начала следующей рабочей недели.

Напомним, ранее "Нижновэнерго" был переведен в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся циклоном.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph