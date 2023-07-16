Почти 45 тысяч нижегородских учащихся сдали выпускные экзамены в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 45 тысяч нижегородских учащихся 9 и 11 классов сдали государственные выпускные экзамены в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Так, государственную итоговую аттестацию по окончании девятого класса прошли 31 452 человека, а ГИА-11 сдавало 13 484 человека, из них в формате ЕГЭ аттестовались 13 306 человек.

Также для выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и находящихся в исправительных учреждениях ГУФСИН предполагалась сдача ГИА-11 в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Как рассказала и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова, экзамен в особом формате также сдали 175 одиннадцатиклассников и 1 248 девятиклассников с ограниченными возможностями здоровья. Для них была увеличена продолжительность экзамена на 1,5 часа, устраивались перерывы для проведения лечебных мероприятий и питания.

В проведении экзаменов было задействовано более 17 тысяч педагогических и иных работников системы образования.

Ирина Кизилова отметила, что в этом году средние баллы по всем учебным предметам, кроме литературы и английского языка, у выпускников Нижегородской области выше общероссийских.

Ранее сообщалось, что школу на "отлично" в 2023 году закончили 766 нижегородских школьников.