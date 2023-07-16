Уже 30 территорий благоустроили в 2023 году в Нижегородской области по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Куренков на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу сообщил, что в регионе по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в текущем году уже благоустроено 20 общественных пространств и 10 дворов.

Согласно информации, всего в этом году будет обновлено или заново создано 90 общественных пространств, а также отремонтировано 26 дворов. На эти цели выделено более 1,7 млрд рублей.

Всего с 2017 года в Нижегородской области по программе было благоустроено 542 общественных пространства и более 2,3 тыс. дворовых территорий.

Председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Беспалов отметил, что необходимо отслеживать риски невыполнения работ, своевременно расторгать такие контракты с подрядчиками и передавать объект в более добросовестные руки.

В этом году на рейтинговое голосование было вынесено 115 территорий. Сейчас по ним подготавливается проектно-сметная документация, с учетом которой на основании результатов рейтингового голосования будет определено точное количество объектов для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году.

Ранее сообщалось, что более 380 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году.