Более 380 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году

Фото:
Голосование за объекты для благоустройства в 2024 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" завершилось в Нижегородской области.
Согласно информации, с 15 апреля по 31 мая свой голос отдал 383 781 нижегородец.
"Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в рейтинговом голосовании. Благодаря вам у нас в области появляются новые скверы, места отдыха с детскими и спортивными площадками. Уверен, люди, которые выбирали место для благоустройства, принимали участие в обсуждении концепции, будут беречь новые общественные пространства, ведь они вкладывают в это свои силы и время", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ознакомиться с результатами голосования можно на сайте "ГолосЗа".
Ранее сообщалось, что почти 560 проектов заявлены к реализации в 2023 году в Нижегородской области по проекту "Вам решать!", из них около 80 - в Нижнем Новгороде.
В этом году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС будет благоустроено почти 30 общественных пространств.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+