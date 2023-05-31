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Общество

Более 380 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году

02 июня 2023 10:25  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Голосование за объекты для благоустройства в 2024 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" завершилось в Нижегородской области.

Согласно информации, с 15 апреля по 31 мая свой голос отдал 383 781 нижегородец.

"Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в рейтинговом голосовании. Благодаря вам у нас в области появляются новые скверы, места отдыха с детскими и спортивными площадками. Уверен, люди, которые выбирали место для благоустройства, принимали участие в обсуждении концепции, будут беречь новые общественные пространства, ведь они вкладывают в это свои силы и время", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ознакомиться с результатами голосования можно на сайте "ГолосЗа".

Ранее сообщалось, что почти 560 проектов заявлены к реализации в 2023 году в Нижегородской области по проекту "Вам решать!", из них около 80 - в Нижнем Новгороде.

В этом году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС будет благоустроено почти 30 общественных пространств.

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Теги:
Благоустройство ФКГС
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