Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2023 12:59  [75] Делегация общественного движения "Культурный фронт России" прибыла в Нижегородскую область
21 июля 2023 12:45  [82] Улицу Ульянова напротив Нижегородского хорового колледжа перекроют для транспорта вечером 22 июля
21 июля 2023 12:28  [88] Монтаж дорожных знаков и нанесение разметки начались на 4 этапе скоростной автомагистрали М-12
21 июля 2023 11:48  [127] Девять районов Нижегородской области до конца августа посетит передвижная мобильная экспозиция "Завтра зависит от нас"
21 июля 2023 11:34  [137] Более 400 заявок подано от Нижегородской области на главную просветительскую награду России "Знание.Премия-2023"
21 июля 2023 11:12  [137] Участниками конкурса ОМК "Дневник отличника" стали более 100 школьников Выксы и других городов
21 июля 2023 10:30  [139] Алексей Глушков: "Дистанционное электронное голосование обеспечивает анонимность, безопасность, защищенность, прозрачность"
21 июля 2023 10:17  [153] Депутаты Госдумы приняли закон о трудовом воспитании российских школьников
21 июля 2023 09:49  [160] Победителями конкурса "Открытый Нижний" стали 37 социальных проектов
21 июля 2023 09:18  [167] Электричество точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 21 июля
Общество

Девять районов Нижегородской области до конца августа посетит передвижная мобильная экспозиция "Завтра зависит от нас"

21 июля 2023 11:48  [127] Общество
Фото: АНО “Центр 800”

Фото: АНО “Центр 800”

Передвижная мобильная экспозиция "Завтра зависит от нас" с 22 июля начнет свою работу в Нижегородской области, сообщили в АНО "Центр 800".

Так, в этот день выставка будет представлена в Городце с 10:00 до 16:00.

Всего в июле и августе экспозиция посетит девять районов и городских округов региона: это Городец, Арзамас, Шахунью, Воскресенское, Тонкино, Бор, Васильсурск, Сергач, Дзержинск. Посетить мобильную выставку сможет любой желающий — вход свободный.

Цель выставки — объяснить предпосылки и причины начала СВО, показать специфику проведения специальной военной операции, рассказать о событиях и решениях, ставшими историческими. По мнению организаторов, проект будет интересен как взрослой, так и детской аудитории.

В состав экспозиции включены сцена и выставочные стенды, которые скомпонованы из трех блоков. В первом блоке — "Раскол" (с 1991 по 2014 годы) — представлены высказывания политиков антироссийской направленности, соответствующая учебная и просветительская литература.

Второй блок — "Русская весна" (с 2014 по 2022 годы) — акцентирует внимание на реакции регионов Юго-Востока Украины на события, происходящие в этот период, показан процесс выхода из состава Украины нескольких субъектов, принятие Крыма в состав России, образование независимых ДНР и ЛНР.

Третий блок — "Освобождение" (с 2022 года до наших дней) — содержит материалы, освещающие процессы, события, причины СВО. В рамках выставки можно увидеть образцы вооружения и снаряжения, используемого российской армией, а также фото- и видеоматериалы, образцы формы и пр.

Кроме того, гостей экспозиции ждет концертная программа: патриотические песни, чтение авторских произведений на тему СВО, интерактивные активности и т.д.

Впервые мобильная выставка была представлена 24 июня, в День молодежи, в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского. Проект правительства Нижегородской области организован при поддержке Дома народного единства, АНО "Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph