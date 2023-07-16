Девять районов Нижегородской области до конца августа посетит передвижная мобильная экспозиция "Завтра зависит от нас" Общество

Фото: АНО “Центр 800”

Передвижная мобильная экспозиция "Завтра зависит от нас" с 22 июля начнет свою работу в Нижегородской области, сообщили в АНО "Центр 800".

Так, в этот день выставка будет представлена в Городце с 10:00 до 16:00.

Всего в июле и августе экспозиция посетит девять районов и городских округов региона: это Городец, Арзамас, Шахунью, Воскресенское, Тонкино, Бор, Васильсурск, Сергач, Дзержинск. Посетить мобильную выставку сможет любой желающий — вход свободный.

Цель выставки — объяснить предпосылки и причины начала СВО, показать специфику проведения специальной военной операции, рассказать о событиях и решениях, ставшими историческими. По мнению организаторов, проект будет интересен как взрослой, так и детской аудитории.

В состав экспозиции включены сцена и выставочные стенды, которые скомпонованы из трех блоков. В первом блоке — "Раскол" (с 1991 по 2014 годы) — представлены высказывания политиков антироссийской направленности, соответствующая учебная и просветительская литература.

Второй блок — "Русская весна" (с 2014 по 2022 годы) — акцентирует внимание на реакции регионов Юго-Востока Украины на события, происходящие в этот период, показан процесс выхода из состава Украины нескольких субъектов, принятие Крыма в состав России, образование независимых ДНР и ЛНР.

Третий блок — "Освобождение" (с 2022 года до наших дней) — содержит материалы, освещающие процессы, события, причины СВО. В рамках выставки можно увидеть образцы вооружения и снаряжения, используемого российской армией, а также фото- и видеоматериалы, образцы формы и пр.

Кроме того, гостей экспозиции ждет концертная программа: патриотические песни, чтение авторских произведений на тему СВО, интерактивные активности и т.д.

Впервые мобильная выставка была представлена 24 июня, в День молодежи, в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского. Проект правительства Нижегородской области организован при поддержке Дома народного единства, АНО "Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".