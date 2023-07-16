Монтаж дорожных знаков и нанесение разметки начались на 4 этапе скоростной автомагистрали М-12 Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Монтаж дорожных знаком и нанесение шумовой разметки стартовали на 4-м этапе скоростной автомагистрали М - 12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко проверил ход работ в Нижегородской области, на участке М-12 от моста через Оку до моста через Суру, проехав по строящейся трассе 280 км. На отрезке до Арзамаса дорожные рабочие уже не только уложили асфальтобетон, но и приступили к нанесению разметки, монтажу дорожных знаков.

Краевая шумовая разметка, которую в настоящее время наносят на 4-м этапе М-12, является важным элементом дороги: она вызывает вибрацию подвески автомобиля и усиливает шум колес, тем самым предупреждая водителя о риске съезда на обочину.

На мосту через Оку продолжается укладка литого асфальтобетона. Готовность этого внеклассного искусственного сооружения сейчас оценивается в 90 процентов. Строители планируют провести испытания его прочности в августе этого года, чтобы в сентябре открыть объект в составе трассы М-12 до Арзамаза.

На пятом этапе М-12 в Нижегородской области Вячеслав Петушенко провел производственное совещание, на котором отметил необходимость нарастить темпы работ, мобилизовать больше рабочих и техники, чтобы к концу года открыть движение.

В штабе строительства генерального подрядчика шестого этапа Вячеслав Петушенко провел совещание с министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиром Осиповым по вопросу восстановления местных дорог, которые используются для подвоза стройматериалов на М-12. Также руководитель Госкомпании осмотрел ход работ на мосту через реку Суру, который соединил нижегородский и чувашский берега.

Ранее сообщалось, что трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре. В сентябре 2022 года было открыто движение по 22 км 1-го пускового комплекса 0-го этапа в Московской области. Ко Дню дорожника в октябре было запущено ещё 26 км 1-го пускового комплекса 2-го этапа во Владимирской области.